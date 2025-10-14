Рейтинг@Mail.ru
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост" - РИА Новости, 14.10.2025
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:30 14.10.2025
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост" - РИА Новости, 14.10.2025
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"
Правительство Ярославской области принимает меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия "Ярдормост", чтобы оно могло успешно завершить РИА Новости, 14.10.2025
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"

Ярославская область принимает меры по стабилизации деятельности "Ярдормоста"

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области принимает меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия "Ярдормост", чтобы оно могло успешно завершить строительство и ремонт социально значимых объектов, сообщил зампредседателя правительства - министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
По данным пресс-службы областного правительства, Душко выступил на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы.
Он рассказал, что АО "Ярдормост" имеет 12 филиалов, где трудятся свыше 1,3 тысячи человек. В компании имеются собственные асфальтобетонные заводы и порядка 800 единиц различной спецтехники.
"Предприятие реализует крупные проекты в области строительства и ремонта дорожных объектов, включая восстановление дороги "Данилов – Пошехонье", а также ремонт мостов через реки Катка в Угличском муниципальном округе и Нерль в Переславском", - рассказал Душко, отметив, что данные работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Кроме того, добавил Душко, компания круглогодично обслуживает более 6 тысяч региональных дорог, благоустраивает парки и скверы, занимается строительством жилых домов. Всего на сегодняшний день в работе 43 социально значимых проекта.
Зампредседателя правительства подчеркнул, что "Ярдормост" - акционерное общество со 100% долей государственной собственности Ярославской области в уставном капитале, выполняющее важные работы по государственным и муниципальным контрактам. При этом, по словам Душко, предприятие является добросовестным налогоплательщиком.
"В настоящее время правительством Ярославской области принимаются меры, направленные на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия, чтобы оно могло успешно завершить строительство и ремонт социально значимых объектов, а также благополучно подготовиться к будущему дорожно-строительному сезону. Для выполнения всех взятых обязательств предприятию необходимо финансовое оздоровление", - сообщил Душко.
В качестве одной из мер финансового оздоровления, по его словам, предусмотрена субсидия министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области в размере 476 миллионов рублей. Также АО "Ярдормост" получит бюджетные инвестиции на приобретение дорожно-строительной техники и оборудования. Кроме того, предприятию открыто казначейское сопровождение для выплаты авансов по государственным контрактам без необходимости предоставления банковской гарантии.
По итогам доклада Романа Душко депутаты облдумы поддержали необходимость финансового оздоровления "Ярдормоста", отметили в пресс-службе.
 
