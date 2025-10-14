В Павлограде прогремели взрывы

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник вечером в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал "Факты ICTV".
"В Павлограде слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
