https://ria.ru/20251014/vzryvy-2048084002.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 14.10.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы раздались в украинском городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:56:00+03:00
2025-10-14T00:56:00+03:00
2025-10-14T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
сумская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
https://ria.ru/20251013/harkov-2048070018.html
сумы
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы