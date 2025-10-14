Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 14.10.2025
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы раздались в украинском городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 14.10.2025
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные в Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в украинском городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
В Сумском районе Сумской области объявлена воздушная тревога
"В Сумах были слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный
В Харькове прогремели взрывы
