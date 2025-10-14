Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Со следующего года в России вводится семейная налоговая выплата — ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Семейная налоговая выплата — возврат части налога на доходы физических лиц, который пересчитают по ставке шесть процентов. Претендовать на нее могут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, выплату будут направлять один раз в год. Заявление на нее можно подать либо в электронном виде через портал "Госуслуги", либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Принимать заявления за 2025 год будут с 1 июня до 1 октября 2026-го.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой , семьи смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей.