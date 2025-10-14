https://ria.ru/20251014/vyplata-2048164104.html
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Со следующего года в России вводится семейная налоговая выплата — ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Со следующего года в России вводится семейная налоговая выплата — ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", — сказал он на заседании комитета Госдумы
по бюджету и налогам.
Семейная налоговая выплата — возврат части налога на доходы физических лиц, который пересчитают по ставке шесть процентов. Претендовать на нее могут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам.
Как уточнили в пресс-службе Минтруда, выплату будут направлять один раз в год. Заявление на нее можно подать либо в электронном виде через портал "Госуслуги", либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Принимать заявления за 2025 год будут с 1 июня до 1 октября 2026-го.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой
, семьи смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей.
Котяков
также рассказал, что в следующем году материнский капитал проиндексируют на 6,8 процента — до 737 тысяч рублей на первого ребенка. А выплата на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей (при условии, что на первого ребенка маткапитал не получали). На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей.