Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату - РИА Новости, 14.10.2025
13:22 14.10.2025
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату - РИА Новости, 14.10.2025
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Со следующего года в России вводится семейная налоговая выплата — ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2025
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
Ольга Тузова
общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Со следующего года в России вводится семейная налоговая выплата — ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям
13 октября, 11:31
Семейная налоговая выплата — возврат части налога на доходы физических лиц, который пересчитают по ставке шесть процентов. Претендовать на нее могут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам.
Как уточнили в пресс-службе Минтруда, выплату будут направлять один раз в год. Заявление на нее можно подать либо в электронном виде через портал "Госуслуги", либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Принимать заявления за 2025 год будут с 1 июня до 1 октября 2026-го.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семьи смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей.
Котяков также рассказал, что в следующем году материнский капитал проиндексируют на 6,8 процента — до 737 тысяч рублей на первого ребенка. А выплата на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей (при условии, что на первого ребенка маткапитал не получали). На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Глава Минтруда рассказал о новых действующих мерах поддержи семей с детьми
7 октября, 02:37
 
Общество Россия Антон Котяков Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
