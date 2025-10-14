Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте российского ВВП - РИА Новости, 14.10.2025
15:45 14.10.2025
Мишустин рассказал о росте российского ВВП
Мишустин рассказал о росте российского ВВП
ВВП России увеличивается, постепенно замедляется инфляция, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:45:00+03:00
2025-10-14T15:45:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте российского ВВП

Мишустин рассказал о росте российского ВВП и замедлении инфляции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВВП России увеличивается, постепенно замедляется инфляция, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопреки существующим вызовам, валовой внутренний продукт увеличивается, постепенно замедляется инфляция – даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов", - сказал Мишустин в ходе стратсессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
