Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 14.10.2025
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 14.10.2025
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в ряде населенных пунктов восточной части Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
авдеевка
харьковская область
украина
авдеевка
в мире, харьковская область, украина, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Авдеевка
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации под Купянском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в ряде населенных пунктов восточной части Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, объяснив это решение ухудшением обстановки на купянском направлении.
"Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района. На заседании совета обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 – Вильхуватской и 7 – Шевченковской территориальных общин", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что решение принято в связи с обострением ситуации на купянском направлении. По его данным, украинские власти планируют вывезти 409 семей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАвдеевка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
