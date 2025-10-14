https://ria.ru/20251014/vsu-2048282171.html
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации под Купянском
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в ряде населенных пунктов восточной части Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, объяснив это решение ухудшением обстановки на купянском направлении.
"Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района. На заседании совета обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 – Вильхуватской и 7 – Шевченковской территориальных общин", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что решение принято в связи с обострением ситуации на купянском направлении. По его данным, украинские власти планируют вывезти 409 семей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в Донбассе
вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области
, из некоторых районов выехали практически все жители.