Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованных украинцев в ВСУ считают людьми второго сорта: им не дают отпуска, месяцами держат на позициях и их первыми бросают на убой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

"Этому во многом способствовала политика командиров ВСУ, которая ясно давала понять новобранцу: если ты подписываешь контракт добровольно - к тебе отношение намного лучше, наоборот - ты человек второго сорта и первый кандидат на "мясной штурм". К последним в частях самое скотское отношение. Их попросту не считают за людей, не дают отпуска, месяцами держат на позициях, а если поступил приказ идти в атаку - "бусифицированные" отправляются туда в первых рядах", - сказал собеседник агентства.