https://ria.ru/20251014/vsu-2048275625.html
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным - РИА Новости, 14.10.2025
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
Принудительно мобилизованных украинцев в ВСУ считают людьми второго сорта: им не дают отпуска, месяцами держат на позициях и их первыми бросают на убой,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T22:21:00+03:00
2025-10-14T22:21:00+03:00
2025-10-14T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010088056.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
Силовики рассказали, что принудительно мобилизованных ВСУ бросают на убой
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованных украинцев в ВСУ считают людьми второго сорта: им не дают отпуска, месяцами держат на позициях и их первыми бросают на убой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
Он отметил, что за последние годы в ВСУ
сформировалось четкое разделение военнослужащих на касты "добровольцев" и "принудительно мобилизованных".
"Этому во многом способствовала политика командиров ВСУ, которая ясно давала понять новобранцу: если ты подписываешь контракт добровольно - к тебе отношение намного лучше, наоборот - ты человек второго сорта и первый кандидат на "мясной штурм". К последним в частях самое скотское отношение. Их попросту не считают за людей, не дают отпуска, месяцами держат на позициях, а если поступил приказ идти в атаку - "бусифицированные" отправляются туда в первых рядах", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, украинское руководство пытается поднять уровень мотивации подписать контракт, за что командир может еще и получить дополнительную премию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.