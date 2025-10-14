Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 14.10.2025
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным - РИА Новости, 14.10.2025
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
Принудительно мобилизованных украинцев в ВСУ считают людьми второго сорта: им не дают отпуска, месяцами держат на позициях и их первыми бросают на убой,... РИА Новости, 14.10.2025
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным

Силовики рассказали, что принудительно мобилизованных ВСУ бросают на убой

© AP Photo / LIBKOS Украинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованных украинцев в ВСУ считают людьми второго сорта: им не дают отпуска, месяцами держат на позициях и их первыми бросают на убой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
Он отметил, что за последние годы в ВСУ сформировалось четкое разделение военнослужащих на касты "добровольцев" и "принудительно мобилизованных".
"Этому во многом способствовала политика командиров ВСУ, которая ясно давала понять новобранцу: если ты подписываешь контракт добровольно - к тебе отношение намного лучше, наоборот - ты человек второго сорта и первый кандидат на "мясной штурм". К последним в частях самое скотское отношение. Их попросту не считают за людей, не дают отпуска, месяцами держат на позициях, а если поступил приказ идти в атаку - "бусифицированные" отправляются туда в первых рядах", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, украинское руководство пытается поднять уровень мотивации подписать контракт, за что командир может еще и получить дополнительную премию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию
8 апреля, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
