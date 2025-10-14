https://ria.ru/20251014/vsu-2048274795.html
Силовики рассказали, как командиры ВСУ отбирают у боевиков зарплату
Командиры ВСУ в одной из частей в Харьковской области заставляют бойцов отдавать им часть своей зарплаты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ в одной из частей в Харьковской области заставляют бойцов отдавать им часть своей зарплаты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"К недовольным применяются всевозможные санкции - от ареста до "обнуления". Еще чаще командиры заставляют отдавать часть зарплаты", - сказал собеседник агентства.
Родственники, по его словам, пытаются бороться с этой порочной практикой путем звонков на горячую линию. Однако чаще всего это не приносит результата, а тех, чьи родные обратились с жалобами, в частях избивают.