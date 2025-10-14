Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах - РИА Новости, 14.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 14.10.2025
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
Количество дезертиров в ВСУ резко выросло, как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 14.10.2025
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах

Российские силовики заявили о росте числа дезертиров в ВСУ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Количество дезертиров в ВСУ резко выросло, как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Младших командиров вынуждают посылать своих подчиненных выполнять задачи не по предназначению. Именно по этой причине в ВСУ резко возросло количество дезертиров. Как правило, самовольное оставление части происходит сразу же после первого боевого задания", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что по новым нормам за это предусмотрено уголовное наказание.
Ранее представитель силовых структур сообщал РИА Новости, что в Верховной раде звучат предложения отправлять дезертиров в пехоту вместо уголовного преследования.
"Но фактически всем им грозит то, от чего они, собственно, и сбежали в самовольное оставление части", - отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
Заголовок открываемого материала