В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Количество дезертиров в ВСУ резко выросло, как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Младших командиров вынуждают посылать своих подчиненных выполнять задачи не по предназначению. Именно по этой причине в ВСУ резко возросло количество дезертиров. Как правило, самовольное оставление части происходит сразу же после первого боевого задания", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по новым нормам за это предусмотрено уголовное наказание.

Ранее представитель силовых структур сообщал РИА Новости, что в Верховной раде звучат предложения отправлять дезертиров в пехоту вместо уголовного преследования.