https://ria.ru/20251014/vsu-2048274444.html
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах - РИА Новости, 14.10.2025
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
Количество дезертиров в ВСУ резко выросло, как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T22:12:00+03:00
2025-10-14T22:12:00+03:00
2025-10-14T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
https://ria.ru/20250812/vsu-2034711784.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
Российские силовики заявили о росте числа дезертиров в ВСУ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Количество дезертиров в ВСУ резко выросло, как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Младших командиров вынуждают посылать своих подчиненных выполнять задачи не по предназначению. Именно по этой причине в ВСУ
резко возросло количество дезертиров. Как правило, самовольное оставление части происходит сразу же после первого боевого задания", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что по новым нормам за это предусмотрено уголовное наказание.
Ранее представитель силовых структур сообщал РИА Новости, что в Верховной раде
звучат предложения отправлять дезертиров в пехоту вместо уголовного преследования.
"Но фактически всем им грозит то, от чего они, собственно, и сбежали в самовольное оставление части", - отметил он.