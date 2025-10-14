https://ria.ru/20251014/vsu-2048274252.html
Силовики рассказали, за что в ВСУ избивают своих же боевиков
В ВСУ избивают боевиков, если их родственники звонили на горячую линию
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ в Харьковской области избивают бойцов, если их родственники обращаются с жалобами на горячую линию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
"Тех, чьи родственники обратились на горячую линию, просто избивают, и это в лучшем случае. Помогает это (жалобы - ред.) только тогда, когда количество звонков становится массовым, только тогда в часть может приехать проверка", - сказал собеседник агентства.