Силовики рассказали, за что в ВСУ избивают своих же боевиков

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ в Харьковской области избивают бойцов, если их родственники обращаются с жалобами на горячую линию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

"Тех, чьи родственники обратились на горячую линию, просто избивают, и это в лучшем случае. Помогает это (жалобы - ред.) только тогда, когда количество звонков становится массовым, только тогда в часть может приехать проверка", - сказал собеседник агентства.