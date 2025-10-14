Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, кого ВСУ переводят в пехоту - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vsu-2048273898.html
Силовики рассказали, кого ВСУ переводят в пехоту
Силовики рассказали, кого ВСУ переводят в пехоту - РИА Новости, 14.10.2025
Силовики рассказали, кого ВСУ переводят в пехоту
ВСУ все чаще переводят в пехоту поваров, водителей, ремонтников и саперов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T22:04:00+03:00
2025-10-14T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_2a16f313ab370e7005fe86ee617e6abe.jpg
https://ria.ru/20250712/vsu-2028724225.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_04811ec4f3f6b3b201e9112fe4350619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Силовики рассказали, кого ВСУ переводят в пехоту

Силовики заявили, что ВСУ все чаще переводит в пехоту поваров и саперов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские боевики осматривают тело солдата в Харьковской области
Украинские боевики осматривают тело солдата в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские боевики осматривают тело солдата в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ все чаще переводят в пехоту поваров, водителей, ремонтников и саперов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ситуация на фронте для ВСУ складывается таким образом, что даже у квалифицированного специалиста есть шансы оказаться в окопе на передовой либо в составе штурмовой группы. Водители, ремонтники, повара, связисты, саперы, БПЛАшники и другие все чаще переводятся в пехоту", - сказал собеседник агентства.
Боец: Украинские военные в Сумской области в гражданской одежде пытаются покинуть позиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских
12 июля, 08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала