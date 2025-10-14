https://ria.ru/20251014/vsu-2048263389.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Боец самообороны и мирный житель ранены в результате двух атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Гладков: в Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА