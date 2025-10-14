В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боец самообороны и мирный житель ранены в результате двух атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что первый пострадавший отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Второй пострадавший был доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, и он отпущен домой на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.