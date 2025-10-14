Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 14.10.2025 (обновлено: 20:42 14.10.2025)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Боец самообороны и мирный житель ранены в результате двух атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

Гладков: в Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боец самообороны и мирный житель ранены в результате двух атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Боец самообороны и один мирный житель получили ранения в результате атак ВСУ. В городе Шебекино дрон ударил по служебному автомобилю... После доставки и обследования в городской больнице №2 Белгорода одному бойцу (самообороны - ред.) диагностировали баротравму... В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Рябики дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, а также осколочное ранение бедра", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что первый пострадавший отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Второй пострадавший был доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, и он отпущен домой на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении
