Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vsu-2048250614.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал автомобиль в курском Беловском районе, пострадал 69-летний мужчина, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:08:00+03:00
2025-10-14T19:08:00+03:00
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в курском Беловском районе, пострадал 69-летний мужчина, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн сообщал о гибели женщины в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки был ранен мужчина. Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ на курской трассе Рыльск-Льгов еще одна женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.
"Растет число жертв украинских преступлений. По уточненной информации, в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Белица Беловского района пострадал еще один человек. У 69-летнего мужчины акубаротравма, сотрясение головного мозга", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
Вчера, 09:03
 
ПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала