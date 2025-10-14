В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в курском Беловском районе, пострадал 69-летний мужчина, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Растет число жертв украинских преступлений. По уточненной информации, в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Белица Беловского района пострадал еще один человек. У 69-летнего мужчины акубаротравма, сотрясение головного мозга", - написал Хинштейн в Telegram-канале.