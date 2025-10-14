https://ria.ru/20251014/vsu-2048250614.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал автомобиль в курском Беловском районе, пострадал 69-летний мужчина, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор Курской...
КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в курском Беловском районе, пострадал 69-летний мужчина, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн
сообщал о гибели женщины в результате атаки дрона ВСУ
на автомобиль в курском Беловском районе
, также в ходе другой атаки был ранен мужчина. Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ на курской трассе Рыльск-Льгов еще одна женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.
"Растет число жертв украинских преступлений. По уточненной информации, в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Белица Беловского района пострадал еще один человек. У 69-летнего мужчины акубаротравма, сотрясение головного мозга", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь.