Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ Александр Черниенко и Василий Ферендович, совершившие теракты в Курской области, осуждены на 15 лет лишения свободы, сообщили в СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 425 отдельного штурмового полка "Скала" вооруженных формирований Украины солдату Василию Ферендовичу. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ )", - говорится в Telegram -канале ведомства.

Как установлено следствием и судом, Ферендович 11 мая 2025 года, вооруженный автомато м АК- 74 и гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ в Глушковском районе Курской области. Отмечается, что, прибыв на огневые позиции вблизи села Новый Путь, он с сослуживцами приступил к блокированию населенного пункта с применением стрелкового оружия и отражению попыток наступления российских военных.

СК отметили, что в тот же день военные ВС РФ начали штурм позиции, на которой располагался Ферендович, а он, поняв, что оказывать дальнейшее вооруженное сопротивление бессмысленно, сдался в плен.

"Приговором суда Ферендовичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.

Также обвинительный приговор был вынесен военнослужащему 152 отдельной егерской бригады вооруженных формирований Украины солдату Александру Черниенко - он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.