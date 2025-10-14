Рейтинг@Mail.ru
Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vsu-2048218922.html
Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор
Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 14.10.2025
Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор
Солдаты ВСУ Александр Черниенко и Василий Ферендович, совершившие теракты в Курской области, осуждены на 15 лет лишения свободы, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:44:00+03:00
2025-10-14T16:44:00+03:00
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ак-74
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251013/vsu-2048038482.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ак-74, ак-47
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, АК-74, АК-47
Украинским военным, вторгнувшимся в Курскую область, вынесли приговор

Вторгнувшиеся в Курскую область украинские военные получили по 15 лет

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ Александр Черниенко и Василий Ферендович, совершившие теракты в Курской области, осуждены на 15 лет лишения свободы, сообщили в СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 425 отдельного штурмового полка "Скала" вооруженных формирований Украины солдату Василию Ферендовичу. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
13 октября, 18:59
Как установлено следствием и судом, Ферендович 11 мая 2025 года, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ в Глушковском районе Курской области. Отмечается, что, прибыв на огневые позиции вблизи села Новый Путь, он с сослуживцами приступил к блокированию населенного пункта с применением стрелкового оружия и отражению попыток наступления российских военных.
В СК отметили, что в тот же день военные ВС РФ начали штурм позиции, на которой располагался Ферендович, а он, поняв, что оказывать дальнейшее вооруженное сопротивление бессмысленно, сдался в плен.
"Приговором суда Ферендовичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.
Также обвинительный приговор был вынесен военнослужащему 152 отдельной егерской бригады вооруженных формирований Украины солдату Александру Черниенко - он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Правоохранителями установлено, что 23 августа 2024 года Черниенко, вооруженный автоматом АК-47, на бронетранспортере в составе боевого подразделения в целях осуществления террористической деятельности незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Прибыв на огневые позиции вблизи села Лебедевка Суджанского района Курской области, Черниенко совместно с сослуживцами приступил к блокированию населенного пункта с применением стрелкового оружия и отражению попыток наступления российских военнослужащих. Отмечается, что он был задержан 4 декабря в ДНР.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
Вчера, 09:03
 
ПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАК-74АК-47
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала