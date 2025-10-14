https://ria.ru/20251014/vsu-2048146331.html
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
Украинские войска потеряли за сутки до 550 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912165_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1926c1804a1b9db5d5d0fefd4f0a2730.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912165_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3f26f4bfe2ac9574849f8a071c146231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"