ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.10.2025
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих в зоне действия "Центра"
Украинские войска потеряли за сутки до 550 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 550 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
