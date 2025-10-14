В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек

БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 35 снарядов и четыре ракеты, которые были сбиты системой ПВО, погиб один человек, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.