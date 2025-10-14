Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vsu-2048138071.html
В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек
В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 14.10.2025
В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 35 снарядов и четыре ракеты, которые были сбиты системой ПВО, погиб один... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:42:00+03:00
2025-10-14T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097580.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
белгородская область
украина
белгородский район
белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области после удара ВСУ погиб один человек

В Белгородской области после удара ВСУ один человек погиб и трое пострадало

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 35 снарядов и четыре ракеты, которые были сбиты системой ПВО, погиб один человек, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов в 9 районах области попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 128 беспилотников, из них 69 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, предприятии, социальном объекте, административном здании и 24 транспортных средствах.
Вчера, 06:35
Белгородском районе… выпущены 15 беспилотников, 7 из которых подавлены. Также над районом системой ПВО сбита одна вражеская ракета. В результате атаки беспилотника в районе села Бочковка ранен сотрудник сельхозпредприятия… В Шебекинском муниципальном округе… выпущены 35 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. Также над округом системой ПВО сбиты три вражеские ракеты. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника ранены два бойца подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский район атакован тремя беспилотниками, в Валуйском округе нанесены удары 25 дронами, 23 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, Волоконовский район подвергся атакам двух беспилотников, в Грайворонском округе 10 населенных пунктов атакованы 9 боеприпасами и 31 беспилотником, от удара дрона погиб мирный житель. Над Алексеевским округом и Красногвардейским районом сбиты 11 беспилотников, в Краснояружском районе выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 6 БПЛА, 5 из которых сбиты, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
