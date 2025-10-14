https://ria.ru/20251014/vsu-2048137393.html
ВСУ нанесли удар по продуктовому магазину в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по продуктовому магазину в херсонском селе Виноградово, здание частично разрушено, сообщил губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости, 14.10.2025
херсонская область
ВСУ нанесли удар по продуктовому магазину в херсонском селе Виноградово