В Херсонской области после ударов ВСУ погибла женщина
В Херсонской области после ударов ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 14.10.2025
В Херсонской области после ударов ВСУ погибла женщина
Пожилая женщина погибла, мужчина ранен из-за ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:27:00+03:00
2025-10-14T11:27:00+03:00
2025-10-14T11:28:00+03:00
херсонская область
