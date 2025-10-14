В Херсонской области после ударов ВСУ погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Пожилая женщина погибла, мужчина ранен из-за ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Кроме того, по его словам, в Каховском округе вблизи села Чернянка из-за направленного удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь.