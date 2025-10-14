https://ria.ru/20251014/vsu-2048131707.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке
Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и два пункта управления... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:22:00+03:00
2025-10-14T11:22:00+03:00
2025-10-14T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a4e3a12173f34434266c040f93ad4662.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097580.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_95120c28db943a0dee20dec64ba213a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Константиновка
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке в ДНР