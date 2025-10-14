Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 14.10.2025 (обновлено: 11:23 14.10.2025)
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и два пункта управления беспилотниками ВСУ в Константиновке ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами ударных БПЛА "Южной" группировки на автодороге в черте жилой застройки населённого пункта Константиновка был замечен бронетранспортёр "Козак", с помощью которого противник осуществлял ротацию и снабжение личного состава. В результате применения ударного FPV-дрона боевая бронированная машина противника уничтожена", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе дальнейшей разведки операторы дронов выявили в жилой застройке два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
"По выявленным объектам незамедлительно нанесено огневое поражение с использованием ударных FPV-дронов. Цели уничтожены", — добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Украинские боевики боятся российских артиллеристов в зоне СВО
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
