ВС России уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" в Константиновке

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и два пункта управления беспилотниками ВСУ в Константиновке ДНР, сообщили в Минобороны России.