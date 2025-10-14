Мирошник сообщил, что комбинированные атаки ВСУ по гражданским участились

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ все чаще прибегают к комбинированным атакам дальнобойными видами вооружений для ударов по гражданским объектам по мере удаления линии боевого соприкосновения от крупных городов, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"По мере удаления ЛБС от крупных населенных пунктов ВСУ все чаще прибегает для ударов по гражданским объектам к комбинированным атакам дальнобойными видами вооружений: РСЗО, ракеты, дроны самолетного типа", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.

Он отметил, что в начале недели была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние полгода: над 16 российскими регионами был сбит 251 украинский БПЛА.

"На протяжении недели атаки продолжились. Для ударов по энергообъектам в Белгородской и Брянской областях ВФУ комбинировали FPV-дроны и РСЗО. В частности, были применены американские РСЗО HIMARS", - добавил Мирошник