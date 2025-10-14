Рейтинг@Mail.ru
Мирошник сообщил, что комбинированные атаки ВСУ по гражданским участились - РИА Новости, 14.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 14.10.2025 (обновлено: 07:17 14.10.2025)
Мирошник сообщил, что комбинированные атаки ВСУ по гражданским участились
Мирошник сообщил, что комбинированные атаки ВСУ по гражданским участились
брянская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Родион Мирошник
Мирошник сообщил, что комбинированные атаки ВСУ по гражданским участились

ВСУ все чаще используют комбинированные атаки для ударов по гражданским объектам

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ все чаще прибегают к комбинированным атакам дальнобойными видами вооружений для ударов по гражданским объектам по мере удаления линии боевого соприкосновения от крупных городов, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По мере удаления ЛБС от крупных населенных пунктов ВСУ все чаще прибегает для ударов по гражданским объектам к комбинированным атакам дальнобойными видами вооружений: РСЗО, ракеты, дроны самолетного типа", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель
Вчера, 07:03
Он отметил, что в начале недели была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние полгода: над 16 российскими регионами был сбит 251 украинский БПЛА.
"На протяжении недели атаки продолжились. Для ударов по энергообъектам в Белгородской и Брянской областях ВФУ комбинировали FPV-дроны и РСЗО. В частности, были применены американские РСЗО HIMARS", - добавил Мирошник.
Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3422 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметра), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики
Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРодион Мирошник
 
 
