ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 14.10.2025
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики
Украинские боевики на неделе с 6 до 12 октября определяли приоритетными целями объекты энергетики, в том числе АЭС, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
белгород
брянская область
энергодар
родион мирошник
запорожская аэс
вооруженные силы украины
нововоронежская аэс
белгород
брянская область
энергодар
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики

Мирошник: ВСУ на неделе определяли приоритетными целями объекты энергетики

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские боевики на неделе с 6 до 12 октября определяли приоритетными целями объекты энергетики, в том числе АЭС, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Приоритетными целями ударов украинские боевики определяли объекты энергетики", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
8 октября, 12:25
В частности, в Белгороде в результате ударов реактивными снарядами были повреждены местная газотурбинная электростанция "Мичуринская ГТ-ТЭЦ" и ТЭЦ "Луч". Погибли два работника ремонтной бригады, помогавшие восстанавливать электроснабжение Белгорода. В Брянской области в результате атак были повреждены энергоблок "Клинцовской ТЭЦ", трансформаторная подстанция транзитных линий "Найтоповичи". Также удар беспилотника 7 октября по территории Запорожской ТЭС в Энергодаре привел к повреждению трансформатора, отключение энергоснабжения затронуло 538 тысяч жителей региона, сообщил Мирошник.
"Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно когда это касается объектов, повреждение которых угрожает радиоактивным заражением. В нарушение норм ядерной безопасности боевики вооруженных формирований Украины подвергли ударам две атомные электростанции", - отметил дипломат.
В частности, они обстреляли территорию пожарной части Запорожской АЭС, которая уже более недели из-за ударов ВСУ остается отключенной от энергетических сетей. Кроме того, в ночь с 6 на 7 октября украинский боевой беспилотник врезался в испарительную градирню энергоблока №6 Нововоронежской АЭС.
"Существенных разрушений удалось избежать, однако факт атаки радиационно опасного объекта имел место", - заявил посол МИД РФ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
7 октября, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБрянская областьЭнергодарРодион МирошникЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныНововоронежская АЭС
 
 
