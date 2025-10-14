ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские боевики на неделе с 6 до 12 октября определяли приоритетными целями объекты энергетики, в том числе АЭС, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Приоритетными целями ударов украинские боевики определяли объекты энергетики", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.

В частности, в Белгороде в результате ударов реактивными снарядами были повреждены местная газотурбинная электростанция "Мичуринская ГТ-ТЭЦ" и ТЭЦ "Луч". Погибли два работника ремонтной бригады, помогавшие восстанавливать электроснабжение Белгорода. В Брянской области в результате атак были повреждены энергоблок "Клинцовской ТЭЦ", трансформаторная подстанция транзитных линий "Найтоповичи". Также удар беспилотника 7 октября по территории Запорожской ТЭС в Энергодаре привел к повреждению трансформатора, отключение энергоснабжения затронуло 538 тысяч жителей региона, сообщил Мирошник.

"Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно когда это касается объектов, повреждение которых угрожает радиоактивным заражением. В нарушение норм ядерной безопасности боевики вооруженных формирований Украины подвергли ударам две атомные электростанции", - отметил дипломат.

В частности, они обстреляли территорию пожарной части Запорожской АЭС, которая уже более недели из-за ударов ВСУ остается отключенной от энергетических сетей. Кроме того, в ночь с 6 на 7 октября украинский боевой беспилотник врезался в испарительную градирню энергоблока №6 Нововоронежской АЭС.