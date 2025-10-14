МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-за нехватки личного состава на Харьковском направлении переводит в штурмовики специалистов батальона ПВО и артиллеристов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Трое боевиков сдались в плен.
"Они находились на позициях более пяти месяцев. На запросы в адрес командования о ротации четких ответов не было", — сказал собеседник агентства.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на этом направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
