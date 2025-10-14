ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области устанавливают мины под тела погибших сослуживцев и используют ударные беспилотники, чтобы добить тех, кто пытается сдаться, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха".

"Подошли — лежал 200‑й (погибший – ред.), посмотреть, кто он, что у него за шевроны. Посмотрели аккуратно сбоку, а там граната под ним была. То есть, если перевернёшь его, то взорвётесь все. Растяжки много ставят они", — сказал он.