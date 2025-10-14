https://ria.ru/20251014/vsu-2048096440.html
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец
Боевики ВСУ в Запорожской области устанавливают мины под тела погибших сослуживцев и используют ударные беспилотники, чтобы добить тех, кто пытается сдаться,... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области устанавливают мины под тела погибших сослуживцев и используют ударные беспилотники, чтобы добить тех, кто пытается сдаться, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха".
"Подошли — лежал 200‑й (погибший – ред.), посмотреть, кто он, что у него за шевроны. Посмотрели аккуратно сбоку, а там граната под ним была. То есть, если перевернёшь его, то взорвётесь все. Растяжки много ставят они", — сказал он.
По его словам, ВСУ
добивают дронами своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.