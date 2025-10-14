Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vsu-2048096440.html
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец
Боевики ВСУ в Запорожской области устанавливают мины под тела погибших сослуживцев и используют ударные беспилотники, чтобы добить тех, кто пытается сдаться,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:18:00+03:00
2025-10-14T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
https://ria.ru/20251013/vsu-2048070429.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_da2bd3218f7c724e74fd348546177282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец

ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области устанавливают мины под тела погибших сослуживцев и используют ударные беспилотники, чтобы добить тех, кто пытается сдаться, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха".
"Подошли — лежал 200‑й (погибший – ред.), посмотреть, кто он, что у него за шевроны. Посмотрели аккуратно сбоку, а там граната под ним была. То есть, если перевернёшь его, то взорвётесь все. Растяжки много ставят они", — сказал он.
По его словам, ВСУ добивают дронами своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
13 октября, 22:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала