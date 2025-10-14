https://ria.ru/20251014/vsu-2048090761.html
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости призвал земляков не воевать за ВСУ и не умирать понапрасну. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:47:00+03:00
2025-10-14T03:47:00+03:00
2025-10-14T03:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251014/boets-2048086354.html
https://ria.ru/20251009/gebbels--2047198890.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, великобритания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Боец из Британии Миннис призвал земляков не воевать за ВСУ
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости призвал земляков не воевать за ВСУ и не умирать понапрасну.
"Изучите, за кого вы сражаетесь. Но, к сожалению, большинство этого не сделает. Они находятся на неправильной стороне истории... Так что не умирайте напрасно", - сказал Миннис, обращаясь к британцам, собирающимся воевать за ВСУ.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.