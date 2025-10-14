Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 14.10.2025
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости призвал земляков не воевать за ВСУ и не умирать понапрасну. РИА Новости, 14.10.2025
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ

Боец из Британии Миннис призвал земляков не воевать за ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости призвал земляков не воевать за ВСУ и не умирать понапрасну.
"Изучите, за кого вы сражаетесь. Но, к сожалению, большинство этого не сделает. Они находятся на неправильной стороне истории... Так что не умирайте напрасно", - сказал Миннис, обращаясь к британцам, собирающимся воевать за ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6
Вчера, 02:05
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
9 октября, 08:24
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
