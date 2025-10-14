МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости призвал земляков не воевать за ВСУ и не умирать понапрасну.

"Изучите, за кого вы сражаетесь. Но, к сожалению, большинство этого не сделает. Они находятся на неправильной стороне истории... Так что не умирайте напрасно", - сказал Миннис, обращаясь к британцам, собирающимся воевать за ВСУ.

Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.

В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.