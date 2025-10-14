Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Под главкомом ВСУ Александром Сырским зашаталось кресло, он инициировал кампанию по устранению возможных конкурентов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По данным украинских СМИ, Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области , а ее командующего Михаила Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область. Зона его ответственности сократится примерно вдвое. Все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ

"Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого – это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками", - сказал Рогов

По его словам, Драпатый более удобен для Зеленского, так как с ещё большей готовностью, чем Сырский готов исполнить любой преступный приказ.