Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:29 14.10.2025
Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло
Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло
Под главкомом ВСУ Александром Сырским зашаталось кресло, он инициировал кампанию по устранению возможных конкурентов, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.10.2025
Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло

Рогов: под Сырским зашаталось кресло

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Под главкомом ВСУ Александром Сырским зашаталось кресло, он инициировал кампанию по устранению возможных конкурентов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По данным украинских СМИ, Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Михаила Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область. Зона его ответственности сократится примерно вдвое. Все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
8 октября, 10:50
"Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого – это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками", - сказал Рогов.
По его словам, Драпатый более удобен для Зеленского, так как с ещё большей готовностью, чем Сырский готов исполнить любой преступный приказ.
"Сырский сейчас работает на снижение влияния Драпатого и его популярности в рядах среднего командного состава ВСУ", - сказал Рогов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Рогов раскритиковал заявление Зеленского о ЗАЭС
1 октября, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЗапорожьеРоссияВладимир РоговАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
