Путин встретился с главой "Норникеля"
14:09 14.10.2025 (обновлено: 15:54 14.10.2025)
Путин встретился с главой "Норникеля"
Путин встретился с главой "Норникеля"
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу "Норильского никеля" Владимира Потанина.
Путин на встрече с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным
Владимир Путин провёл встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным
Путин встретился с главой "Норникеля"

Путин провел встречу с главой "Норникеля" Потаниным

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу "Норильского никеля" Владимира Потанина.
Они обсудили работу компании и уделили особое внимание ее социальной программе.
"Я знаю, что у компании солидная социальная программа была всегда", — сказал президент.
Потанин также отметил, что предприятие полностью покрывает потребности России во многих редких металлах.
"Норникель" сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов и рядов других товаров, и не уступает это лидерство. Мы также обеспечили за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов", — подчеркнул он.
Кроме того, Путин и Потанин коснулись темы новейших отечественных технологий для защиты экологии.
"А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?" — спросил президент.

"Норильский никель" — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Предыдущая встреча Путина с Потаниным прошла 21 июня 2021 года. Глава "Норникеля" тогда проинформировал главу государства о планах по развитию компании, новых проектах, а также доложил, как "Норникель" реализует свои обязательства в социальной сфере.
