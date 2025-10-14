https://ria.ru/20251014/vstrecha-2048177115.html
Путин встретился с главой "Норникеля"
Путин встретился с главой "Норникеля" - РИА Новости, 14.10.2025
Путин встретился с главой "Норникеля"
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу "Норильского никеля" Владимира Потанина. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:09:00+03:00
2025-10-14T14:09:00+03:00
2025-10-14T15:54:00+03:00
россия
владимир путин
владимир потанин
норильский никель
кольский полуостров
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048179425_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a532c4ebf511b9755ce09956cf494a77.jpg
https://ria.ru/20240915/nikel-1972777052.html
https://ria.ru/20251014/putin-2048158043.html
россия
кольский полуостров
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048179425_411:0:1851:1080_1920x0_80_0_0_d60e6456f61b75e87020bc92358b531a.jpg
Путин на встрече с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным
Владимир Путин провёл встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным
2025-10-14T14:09
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир потанин, норильский никель, кольский полуостров, забайкальский край
Россия, Владимир Путин, Владимир Потанин, Норильский никель, Кольский полуостров, Забайкальский край
Путин встретился с главой "Норникеля"
Путин провел встречу с главой "Норникеля" Потаниным
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу "Норильского никеля" Владимира Потанина.
Они обсудили работу компании и уделили особое внимание ее социальной программе.
"Я знаю, что у компании солидная социальная программа была всегда", — сказал президент.
Потанин также отметил, что предприятие полностью покрывает потребности России во многих редких металлах.
«
"Норникель" сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов и рядов других товаров, и не уступает это лидерство. Мы также обеспечили за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов", — подчеркнул он.
Кроме того, Путин и Потанин коснулись темы новейших отечественных технологий для защиты экологии.
«
"А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?" — спросил президент.
"Норильский никель
" — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове
и в Забайкальском крае
.
Предыдущая встреча Путина
с Потаниным
прошла 21 июня 2021 года. Глава "Норникеля" тогда проинформировал главу государства о планах по развитию компании, новых проектах, а также доложил, как "Норникель" реализует свои обязательства в социальной сфере.