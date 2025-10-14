Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил встречу с Зеленским - РИА Новости, 14.10.2025
03:07 14.10.2025 (обновлено: 09:20 14.10.2025)
Трамп подтвердил встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. РИА Новости, 14.10.2025
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
«
"Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленскому сообщили плохие новости после заявления Трампа
13 октября, 10:03
Трамп добавил, что помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин и он — мой друг", — заявил глава Белого дома.
О запланированной встрече Трампа и Зеленского сообщила накануне газета Financial Times. New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне писала, что украинский президент уже получил официальное приглашение.
В конце прошлой недели стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, как заявил офис Зеленского. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что лидеры в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.
Американский лидер заявлял, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, как Киев будет его использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине
Вчера, 02:58
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
