Трамп подтвердил встречу с Зеленским
Трамп подтвердил встречу с Зеленским - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп подтвердил встречу с Зеленским
14.10.2025 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
2025-10-14T03:07:00+03:00
2025-10-14T03:07:00+03:00
2025-10-14T09:20:00+03:00
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
«
"Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп добавил, что помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин и он — мой друг", — заявил глава Белого дома.
О запланированной встрече Трампа и Зеленского сообщила накануне газета Financial Times. New York Post
со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне писала, что украинский президент уже получил официальное приглашение.
В конце прошлой недели стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины
, как заявил офис Зеленского. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что лидеры в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.
Американский лидер заявлял, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, как Киев будет его использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.