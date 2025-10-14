Трамп подтвердил встречу с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

« "Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин и он — мой друг", — заявил глава Белого дома.

О запланированной встрече Трампа и Зеленского сообщила накануне газета Financial Times. New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне писала, что украинский президент уже получил официальное приглашение.

В конце прошлой недели стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины , как заявил офис Зеленского. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что лидеры в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.

Американский лидер заявлял, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, как Киев будет его использовать.