ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 14.10.2025
ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении
Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили антенну связи, РИА Новости, 14.10.2025
россия
ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили антенну связи, переправу и пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач артиллерийскими расчётами "Южной" группировки выявлены и уничтожены антенна связи, переправа и пункт управления БПЛА противника. В результате ударов нарушена система управления и логистики украинских подразделений в данном районе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможности вести эффективную оборону.
"Артиллеристы блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают военное имущество, живую силу и позиции вражеской артиллерии, создавая благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений группировки", — добавили в Минобороны.
Заголовок открываемого материала