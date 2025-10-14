https://ria.ru/20251014/vs-2048175958.html
ВС России уничтожили переправу ВСУ на Северском направлении
Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили антенну связи, РИА Новости, 14.10.2025
россия
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили антенну связи, переправу и пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач артиллерийскими расчётами "Южной" группировки выявлены и уничтожены антенна связи, переправа и пункт управления БПЛА противника. В результате ударов нарушена система управления и логистики украинских подразделений в данном районе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможности вести эффективную оборону.
"Артиллеристы блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают военное имущество, живую силу и позиции вражеской артиллерии, создавая благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений группировки", — добавили в Минобороны.