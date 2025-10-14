Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену - РИА Новости, 14.10.2025
13:15 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vs-2048162143.html
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену - РИА Новости, 14.10.2025
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену
Верховный суд РФ признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону, получившей 12 лет колонии за перевод ВСУ более 330 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:15:00+03:00
2025-10-14T13:15:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
ростовский областной суд
https://ria.ru/20251014/sud-2048148175.html
россия
ростов-на-дону
происшествия, россия, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Ростовский областной суд
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону, получившей 12 лет колонии за перевод ВСУ более 330 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что Ростовский областной суд признал Елену Попову виновной в госизмене и назначил ей 12 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. По данным суда, с 2018 года она перевела на поддержку ВСУ более 330 тысяч рублей.
"Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ (Верховного Суда Российской Федерации - ред.), рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения решения", - сказали в суде.
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуВооруженные силы УкраиныРостовский областной суд
 
 
