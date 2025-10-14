https://ria.ru/20251014/vs-2048162143.html
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену
2025-10-14T13:15:00+03:00
россия
ростов-на-дону
происшествия, россия, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Ростовский областной суд
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену
