ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T12:38:00+03:00
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ
, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90139 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25498 танков и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43922 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в российском военном ведомстве.