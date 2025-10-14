ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90139 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25498 танков и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43922 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в российском военном ведомстве.