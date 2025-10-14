https://ria.ru/20251014/vrach-2048088831.html
Врач рассказала, что будет, если выпить бокал вина в обед
Врач рассказала, что будет, если выпить бокал вина в обед
Врач Саунова: бокал вина в обед может негативно сказаться на продуктивности
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Даже один бокал вина в обеденный перерыв может негативно сказаться на работоспособности и привести к ошибкам в задачах, рассказала РИА Новости заведующая психоневрологическим отделением Красногорской больницы Минздрава Подмосковья, врач-нарколог Марина Саунова.
"Алкоголь — психоактивное вещество, которое уже через несколько минут после приема влияет на центральную нервную систему. Он снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакций и ухудшает координацию движений. Для офисного работника это означает снижение продуктивности и ошибки в задачах, а для людей, чья деятельность связана с техникой, вождением или ответственными решениями, даже малые дозы могут создавать прямую угрозу безопасности", — рассказала она.
Врач предупредила, что регулярное употребление даже малых доз вина повышает риск формирования зависимости, нарушает сон, влияет на печень и сердечно-сосудистую систему.
"Поэтому врачебная рекомендация однозначна: от вина и других спиртных напитков в рабочее время лучше отказаться", — подчеркнула Саунова.
По словам специалиста, чтобы расслабиться или снять стресс, гораздо полезнее прогуляться на свежем воздухе, сделать легкую гимнастику или выпить чашку травяного чая.