Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин - РИА Новости, 14.10.2025
12:50 14.10.2025
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин
в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф, прибалтика
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Прибалтика
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин

Володин: россияне в прибалтийских странах терпят унижения. Что известно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Граждане РФ в прибалтийских странах сегодня терпят унижения и гонения, Госдума сделает все, чтобы их защитить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Люди пенсионного возраста, те, кто уехал в прибалтийские страны по распределениям, кто родился в прибалтийских странах, но при этом для себя сохранили русский язык как родной. Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, иначе их не назовешь, и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Поэтому, коллеги, мы должны безусловно сделать все, чтобы защитить наших граждан и граждан нашей страны", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России
