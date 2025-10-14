https://ria.ru/20251014/volodin-2048153295.html
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин - РИА Новости, 14.10.2025
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин
Граждане РФ в прибалтийских странах сегодня терпят унижения и гонения, Госдума сделает все, чтобы их защитить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.10.2025
россия
прибалтика
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Граждане РФ в прибалтийских странах сегодня терпят унижения и гонения, Госдума сделает все, чтобы их защитить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Люди пенсионного возраста, те, кто уехал в прибалтийские страны по распределениям, кто родился в прибалтийских странах, но при этом для себя сохранили русский язык как родной. Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, иначе их не назовешь, и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Поэтому, коллеги, мы должны безусловно сделать все, чтобы защитить наших граждан и граждан нашей страны", - сказал он на пленарном заседании.