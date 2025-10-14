Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента

Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву. Архивное фото

Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву

© AP Photo / Brian Inganga Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, который будет выполнять функции президента, передает агентство Франс Пресс.

Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.