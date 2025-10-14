Рейтинг@Mail.ru
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/voennye-2048230807.html
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента - РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, который будет выполнять функции президента, передает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:38:00+03:00
2025-10-14T17:38:00+03:00
в мире
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227715_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64509f2c0b603fd495ed4a4e8b05a7fd.jpg
https://ria.ru/20250320/indoneziya-2006252499.html
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227715_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ddb05a2d65e0102c77502cf186f93914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадагаскар
В мире, Мадагаскар
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента

Военные на Мадагаскаре создают комитет из офицеров, жандармерии и полиции

© AP Photo / Brian IngangaКомандир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву
Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Brian Inganga
Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, который будет выполнять функции президента, передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.
"Мы создадим комитет, состоящий из офицеров армии, жандармерии и национальной полиции. Возможно, в него войдут гражданские чиновники. Этот комитет будет выполнять функции президента. Одновременно, через несколько дней, мы сформируем гражданское правительство", - заявил агентству полковник Майкл Рандрианирина, глава Capsat (Корпус армейской административной и технической службы). Именно это подразделение в субботу отказалось стрелять по протестующим, прежде чем открыть дорогу к центру столицы, заблокированную жандармами.
Массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны
20 марта, 17:17
 
В миреМадагаскар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала