https://ria.ru/20251014/voennye-2048230807.html
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента - РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, который будет выполнять функции президента, передает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:38:00+03:00
2025-10-14T17:38:00+03:00
2025-10-14T17:38:00+03:00
в мире
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227715_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64509f2c0b603fd495ed4a4e8b05a7fd.jpg
https://ria.ru/20250320/indoneziya-2006252499.html
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227715_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ddb05a2d65e0102c77502cf186f93914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
Военные на Мадагаскаре создают комитет из офицеров, жандармерии и полиции
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, который будет выполнять функции президента, передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.
"Мы создадим комитет, состоящий из офицеров армии, жандармерии и национальной полиции. Возможно, в него войдут гражданские чиновники. Этот комитет будет выполнять функции президента. Одновременно, через несколько дней, мы сформируем гражданское правительство", - заявил агентству полковник Майкл Рандрианирина, глава Capsat (Корпус армейской административной и технической службы). Именно это подразделение в субботу отказалось стрелять по протестующим, прежде чем открыть дорогу к центру столицы, заблокированную жандармами.