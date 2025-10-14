ВС России отбили попытки украинских ДРГ высадиться на остров Переяславский

"ДРГ противника (была отбита – ред.), так точно… Благодаря нашей артиллерии, нашим минометам и БПЛА, им это (высадка на остров Переяславский – ред.) просто не удалось. Они частенько пытались это сделать, но подход близко даже к воде мы пресекали. Лодки противника просто не могли даже приблизиться именно к нашим пунктам", - сказал "Алабай".