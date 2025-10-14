Рейтинг@Mail.ru
ВС России отбили попытки украинских ДРГ высадиться на остров Переяславский
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 14.10.2025 (обновлено: 19:31 14.10.2025)
ВС России отбили попытки украинских ДРГ высадиться на остров Переяславский
ВС России отбили попытки украинских ДРГ высадиться на остров Переяславский

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Очередная попытка украинской ДРГ высадиться на остров Переяславский в пойме Днепра была отбита совместными действиями штурмовиков, артиллерии, минометчиков и операторов БПЛА группировки войск "Днепр", рассказал РИА Новости командир подразделения 205-й Буденовской мотострелковой бригады с позывным "Алабай".
Ранее он сообщил, что штурмовики ВС РФ взяли под полный контроль остров Переяславский на херсонском направлении.
"ДРГ противника (была отбита – ред.), так точно… Благодаря нашей артиллерии, нашим минометам и БПЛА, им это (высадка на остров Переяславский – ред.) просто не удалось. Они частенько пытались это сделать, но подход близко даже к воде мы пресекали. Лодки противника просто не могли даже приблизиться именно к нашим пунктам", - сказал "Алабай".
Взятый под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
