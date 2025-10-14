Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином

НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Правительство Новосибирской области контролирует ситуацию с поставками топлива в регион, оно не заканчивается, а в ближайшее время ожидаются новые поступления, сообщил областной минпромторг.

На прошлой неделе одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. На текущей неделе топливо исчезло и на многих АЗС других нефтетрейдеров, а оставшийся бензин резко подорожал.

"Правительство Новосибирской области , учитывая социальную значимость вопроса по организации бесперебойного топливообеспечения в регионе, держит данный вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве сообщили, что накануне в правительстве региона состоялось совещание оперштаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторинга ценовой ситуации на нефтепродукты для сельхозпроизводителей на территории Новосибирской области под председательством замгубернатора Новосибирской области Олега Клемешова.

"На совещании было отмечено, что в Новосибирской области компания " Газпром нефть " представлена дочерней организацией ОАО " Газпромнефть – Региональные продажи". По оперативной информации ООО "Газпромнефть – Региональные продажи", плановые поставки топлива в регион осуществляются и будут продолжаться, заявки контрагентов на поставку нефтепродуктов удовлетворяются по мере поставки топлива", - сообщили в министерстве.

Со ссылкой на управление ФАС по Новосибирской области сообщается, что проводится еженедельный мониторинг остатков топлива в регионе, а также ежедневный анализ розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях. По результатам мониторинга, отмечают власти, "остатки топлива на автозаправочных станциях имеются, и объемы остатков не уменьшаются".