Рейтинг@Mail.ru
Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/vlasti-2048172574.html
Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином
Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином - РИА Новости, 14.10.2025
Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином
Правительство Новосибирской области контролирует ситуацию с поставками топлива в регион, оно не заканчивается, а в ближайшее время ожидаются новые поступления,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:53:00+03:00
2025-10-14T13:53:00+03:00
экономика
новосибирская область
новосибирск
газпром нефть
газпром
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20251006/benzin-2046673400.html
https://ria.ru/20251009/ryabkov-2047374962.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новосибирская область, новосибирск, газпром нефть, газпром, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92
Экономика, Новосибирская область, Новосибирск, Газпром нефть, Газпром, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92
Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином

Новосибирский Минпромторг оценил ситуацию с поставками бензина

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Правительство Новосибирской области контролирует ситуацию с поставками топлива в регион, оно не заканчивается, а в ближайшее время ожидаются новые поступления, сообщил областной минпромторг.
На прошлой неделе одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. На текущей неделе топливо исчезло и на многих АЗС других нефтетрейдеров, а оставшийся бензин резко подорожал.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
6 октября, 16:48
"Правительство Новосибирской области, учитывая социальную значимость вопроса по организации бесперебойного топливообеспечения в регионе, держит данный вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении министерства.
В министерстве сообщили, что накануне в правительстве региона состоялось совещание оперштаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторинга ценовой ситуации на нефтепродукты для сельхозпроизводителей на территории Новосибирской области под председательством замгубернатора Новосибирской области Олега Клемешова.
"На совещании было отмечено, что в Новосибирской области компания "Газпром нефть" представлена дочерней организацией ОАО "Газпромнефть – Региональные продажи". По оперативной информации ООО "Газпромнефть – Региональные продажи", плановые поставки топлива в регион осуществляются и будут продолжаться, заявки контрагентов на поставку нефтепродуктов удовлетворяются по мере поставки топлива", - сообщили в министерстве.
Со ссылкой на управление ФАС по Новосибирской области сообщается, что проводится еженедельный мониторинг остатков топлива в регионе, а также ежедневный анализ розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях. По результатам мониторинга, отмечают власти, "остатки топлива на автозаправочных станциях имеются, и объемы остатков не уменьшаются".
"На АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" топливо также имеется, реализация топлива осуществляется. Ряд независимых нефтетрейдеров закупают топливо самостоятельно с "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи", Яйского нефтеперерабатывающего завода и так далее, и в ближайшее время ожидаются поставки топлива", - добавили в минпромторге.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
9 октября, 20:02
 
ЭкономикаНовосибирская областьНовосибирскГазпром нефтьГазпромФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала