Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля по делу Момотова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель владельца сети отелей Marton Андрея Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля, который выступил по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у краснодарского бизнесмена и судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.

"Возражения от представителя Марченко, в которых он просит признать недопустимым доказательством показания тайного свидетеля", - прочитала судья название документа и сразу приобщила ходатайство, аргументировав тем, что это право ответчика.

В ходе прошлого заседания в пятницу по видеосвязи были допрошены четыре свидетеля, один из них занимался строительством гостиниц Marton, трое других выступали под псевдонимами – в кадре их не было, а голоса изменены.

Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова , которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.