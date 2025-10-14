Рейтинг@Mail.ru
10:46 14.10.2025
Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля по делу Момотова
происшествия
россия
москва
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
происшествия, россия, москва, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Россия, Москва, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель владельца сети отелей Marton Андрея Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля, который выступил по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у краснодарского бизнесмена и судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.
"Возражения от представителя Марченко, в которых он просит признать недопустимым доказательством показания тайного свидетеля", - прочитала судья название документа и сразу приобщила ходатайство, аргументировав тем, что это право ответчика.
В ходе прошлого заседания в пятницу по видеосвязи были допрошены четыре свидетеля, один из них занимался строительством гостиниц Marton, трое других выступали под псевдонимами – в кадре их не было, а голоса изменены.
Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.
Ответчиками по иску также являются краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор
8 октября, 13:28
 
