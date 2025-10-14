Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
15:25 14.10.2025
В Курчатовском институте рассказали о новом виде российского виноделия
В Курчатовском институте рассказали о новом виде российского виноделия - РИА Новости, 14.10.2025
В Курчатовском институте рассказали о новом виде российского виноделия
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" обсуждает с российскими производителями вина возможность создания специальных питомников для... РИА Новости, 14.10.2025
россия
москва
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
В Курчатовском институте рассказали о новом виде российского виноделия

В России обсуждают создание питомников для автохтонных сортов винограда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" обсуждает с российскими производителями вина возможность создания специальных питомников для выращивания отечественных автохтонных сортов винограда, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
"Очень важная вещь – автохтонные сорта. И сейчас мы уделяем особое внимание их изучению, продвижению и вместе с крупными производителями обсуждаем возможность развития и создания масштабных питомников", - сказал Ковальчук во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве.
"Автохтонный" означает виноградный сорт, который практически целиком является результатом природного скрещивания или мутаций в определенной винодельческой зоне и выращивается только там.
Ковальчук пояснил, почему вина из автохтонных сортов винограда вызывают большой интерес. Каждый автохтонный сорт естественным образом адаптирован к условиям произрастания в конкретном месте, отметил президент Курчатовского института. В качестве примера Ковальчук привел российский автохтонный сорт винограда "Красностоп Золотовский". Из него в России делают "великолепное вино, которое стоит в ряду великих вин", отметил Ковальчук. По его словам, производство вина из автохтонных сортов винограда - "это новый вид нашего виноделия".
"И я думаю, что научная основа поможет нам это сделать", - подчеркнул Ковальчук.
В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе Курчатовского института. Задачами центра станет формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда, осуществление их поиска, ведение баз данных таких сортов, создание инфраструктуры, в том числе криобанка и центра хранения и обработки информации о генетических ресурсах автохтонных сортов винограда.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в Курчатовском институте идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
Россия Москва Михаил Ковальчук Владимир Путин Курчатовский институт
 
 
