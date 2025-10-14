Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Методы, применяемые специалистами Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", позволяют дать объективное обоснование понятию "хороший год" для вина, и уйти от субъективных оценок, которые могут оказывать давление на рынок, рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
На презентации программы предстоящего 12-13 ноября в Москве четвертого Российского винодельческого форума, прошедшей во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", Ковальчук рассказал об исследованиях в области виноградарства, ведущихся в Курчатовском институте. В частности, речь идет об определении качества вина в зависимости от условий для конкретного терруара в тот или иной год сбора винограда.
"И когда мы говорим "хороший год вина", мы теперь это видим совершенно инструментально - хороший год или нет и почему. В принципе, можно сформулировать критерии, что такое хороший год. Не просто вкусовым образом - понимаете, это же достаточно субъективная вещь, это же в основном как бы давление на рынок… А тут можно ввести критерии", - отметил Ковальчук.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в Курчатовском институте идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.