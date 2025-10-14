Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина - РИА Новости, 14.10.2025
19:12 14.10.2025
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина - РИА Новости, 14.10.2025
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина
Методы, применяемые специалистами Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", позволяют дать объективное обоснование понятию "хороший год"... РИА Новости, 14.10.2025
РИА Новости
Наталья Макарова
Наталья Макарова
россия, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт, вино, виноделие
Россия, Москва, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Вино, Виноделие
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина

Ковальчук: в Курчатовском институте могут определять хороший год для вина

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Бутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Методы, применяемые специалистами Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", позволяют дать объективное обоснование понятию "хороший год" для вина, и уйти от субъективных оценок, которые могут оказывать давление на рынок, рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
На презентации программы предстоящего 12-13 ноября в Москве четвертого Российского винодельческого форума, прошедшей во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", Ковальчук рассказал об исследованиях в области виноградарства, ведущихся в Курчатовском институте. В частности, речь идет об определении качества вина в зависимости от условий для конкретного терруара в тот или иной год сбора винограда.
Дегустация вина
Simple Group назвала лучшие российские вина
Вчера, 15:05
«
"И когда мы говорим "хороший год вина", мы теперь это видим совершенно инструментально - хороший год или нет и почему. В принципе, можно сформулировать критерии, что такое хороший год. Не просто вкусовым образом - понимаете, это же достаточно субъективная вещь, это же в основном как бы давление на рынок… А тут можно ввести критерии", - отметил Ковальчук.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в Курчатовском институте идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
Бокал с вином
Ковальчук рассказал, как за рубежом подделывают вино
Вчера, 15:02
 
РоссияМоскваМихаил КовальчукКурчатовский институтВиноВиноделие
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
