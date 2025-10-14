Simple Group назвала лучшие российские вина

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, представило третий ежегодный рейтинг лучших российских вин, в топ-40 попали вина из Краснодарского края и Крыма, говорится в Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, представило третий ежегодный рейтинг лучших российских вин, в топ-40 попали вина из Краснодарского края и Крыма, говорится в сообщении компании.

"Издательство Simple Wine News выпустило очередной рейтинг "Лучшие российские вина по версии SWN". Рейтинг выходит третий год подряд, и по-прежнему главный фокус в нем сделан на комплексную оценку каждого из отечественных хозяйств, мы ценим силу бренда", - говорится в сообщении.

« "В топ-40 рейтинга c "красными звёздами" попали вина из Краснодарского края Крыма . Список вин идет не по сквозной нумерации: первым названо вино года, а далее в рамках своего балла вина расставлены по алфавитному списку виноделен", - добавляется там.

Отмечается, что высшая оценка по сравнению с предыдущим годом выросла. "Сразу четыре вина улучшили свой результат, получив 94 балла (максимальная оценка прошлого года - 93 балла). Всего же в зоне трех "красных звёзд" (92-94 балла) оказались 40 вин (в прошлом году 35), 90-91 балл (три "звезды") получили 196 вин (в прошлом году 168)", - рассказали в компании.

Там уточнили, что в 2025 году рейтинг состоит из четырех сессий: молодые вина без выдержки, выходящие на рынок в первые месяцы года, следующего за годом урожая - в марте, "летние" вина с выдержкой до 9 месяцев, выпускаемые к жаркому сезону - в июне, "основной" текущий рейтинг всех главных релизов в сентябре и рейтинг игристых вин, который планируется в декабре 2025.

В трех сессиях рейтинга уже приняло участие 757 вин от 93 хозяйств (в соотношении: 49% красные вина, 43% белые вина, 8% розовые вина), указывается в сообщении. При этом методология осталась в стобалльной системе, дробные оценки были округлены по математическим правилам, а вина ранжированы в алфавитном порядке в соответствии с производителями внутри одного балла. Дегустации проводились вслепую.

Подчеркивается, что одним из неожиданных моментов рейтинга стало заметное число новых виноделен, сходу заявивших о своем бескомпромиссном уровне. По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, которые приводятся в сообщении, главное достижение - рост количества малых предприятий, которые делают до 150 тысяч бутылок.

"У таких отечественных хозяйств произошел существенный скачок в качестве за последний год - наверное, применили новые, подходящие им технологии и приобрели опыт. В целом все здорово и позитивно, качество красных вин стабильно, а особенно радует тот факт, что на рынке появляются новые имена", - добавил он.

В компании пояснили, что результаты рейтинга публиковались в течение года и будут сведены в два основных блока результатов: годовой рейтинг тихих вин, который представлен сейчас, и рейтинг игристых, который выйдет в декабре.