Simple Group назвала лучшие российские вина - РИА Новости, 14.10.2025
15:05 14.10.2025
Simple Group назвала лучшие российские вина
экономика
краснодарский край
республика крым
россия
виноделие
вино
краснодарский край
республика крым
россия
Наталья Макарова
Simple Group назвала лучшие российские вина

Simple Group представила третий ежегодный рейтинг лучших российских вин

Дегустация вина
Дегустация вина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Дегустация вина. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, представило третий ежегодный рейтинг лучших российских вин, в топ-40 попали вина из Краснодарского края и Крыма, говорится в сообщении компании.
"Издательство Simple Wine News выпустило очередной рейтинг "Лучшие российские вина по версии SWN". Рейтинг выходит третий год подряд, и по-прежнему главный фокус в нем сделан на комплексную оценку каждого из отечественных хозяйств, мы ценим силу бренда", - говорится в сообщении.
"В топ-40 рейтинга c "красными звёздами" попали вина из Краснодарского края и Крыма. Список вин идет не по сквозной нумерации: первым названо вино года, а далее в рамках своего балла вина расставлены по алфавитному списку виноделен", - добавляется там.
Отмечается, что высшая оценка по сравнению с предыдущим годом выросла. "Сразу четыре вина улучшили свой результат, получив 94 балла (максимальная оценка прошлого года - 93 балла). Всего же в зоне трех "красных звёзд" (92-94 балла) оказались 40 вин (в прошлом году 35), 90-91 балл (три "звезды") получили 196 вин (в прошлом году 168)", - рассказали в компании.
Там уточнили, что в 2025 году рейтинг состоит из четырех сессий: молодые вина без выдержки, выходящие на рынок в первые месяцы года, следующего за годом урожая - в марте, "летние" вина с выдержкой до 9 месяцев, выпускаемые к жаркому сезону - в июне, "основной" текущий рейтинг всех главных релизов в сентябре и рейтинг игристых вин, который планируется в декабре 2025.
В трех сессиях рейтинга уже приняло участие 757 вин от 93 хозяйств (в соотношении: 49% красные вина, 43% белые вина, 8% розовые вина), указывается в сообщении. При этом методология осталась в стобалльной системе, дробные оценки были округлены по математическим правилам, а вина ранжированы в алфавитном порядке в соответствии с производителями внутри одного балла. Дегустации проводились вслепую.
Подчеркивается, что одним из неожиданных моментов рейтинга стало заметное число новых виноделен, сходу заявивших о своем бескомпромиссном уровне. По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, которые приводятся в сообщении, главное достижение - рост количества малых предприятий, которые делают до 150 тысяч бутылок.
"У таких отечественных хозяйств произошел существенный скачок в качестве за последний год - наверное, применили новые, подходящие им технологии и приобрели опыт. В целом все здорово и позитивно, качество красных вин стабильно, а особенно радует тот факт, что на рынке появляются новые имена", - добавил он.
В компании пояснили, что результаты рейтинга публиковались в течение года и будут сведены в два основных блока результатов: годовой рейтинг тихих вин, который представлен сейчас, и рейтинг игристых, который выйдет в декабре.
В рамках рейтинга были также определены победители в специальных номинациях. Так, вином года признано вино Каберне Совиньон Семейный Резерв 2020 года от винодельни "Имения "Сикоры". Виноделом года стал Кирилл Бардаков с винодельни "Скалистый берег".
