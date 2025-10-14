https://ria.ru/20251014/venesuela-2048092619.html
В Венесуэле в результате затопления шахт погибли 14 горняков
В Венесуэле в результате затопления шахт погибли 14 горняков
Четырнадцать горняков погибли в результате затопления трёх шахт в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, начата операция по извлечению тел, РИА Новости, 14.10.2025
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцать горняков погибли в результате затопления трёх шахт в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, начата операция по извлечению тел, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.
"Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трёх разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий", - говорится в сообщении на странице управления в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
).
По данным спасателей, в операции участвуют пожарные муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.