В Венесуэле в результате затопления шахт погибли 14 горняков

МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцать горняков погибли в результате затопления трёх шахт в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, начата операция по извлечению тел, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.