Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии

МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Венесуэла в рамках первой фазы масштабной реорганизации внешнеполитической службы закрывает свои посольства в Норвегии и Австралии, сообщило венесуэльское правительство.
"Как часть стратегического перераспределения ресурсов принято решение о закрытии посольств в Королевстве Норвегия и Австралии", - говорится в коммюнике правительства боливарианской республики, которое опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны
11 октября, 00:16
Согласно тексту коммюнике, цель реструктуризации внешней службы Венесуэлы - оптимизация государственных ресурсов и переопределение дипломатического присутствия "для укрепления союзов с Глобальным Югом, продвижения солидарности между народами и сотрудничества в стратегических областях для взаимного развития".
Как уточнило правительство, обслуживание венесуэльских граждан и развитие двусторонних связей в Норвегии и Австралии будет в дальнейшем обеспечиваться через дипломатические миссии по совместительству, детали которых объявят позднее.
Одновременно правительство Венесуэлы заявило, что решило открыть новые посольства в Зимбабве и Буркина-Фасо. Эти представительства, отмечается в заявлении, станут платформами для сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике, образовании, добыче полезных ископаемых и других областях.