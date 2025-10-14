Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии

МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Венесуэла в рамках первой фазы масштабной реорганизации внешнеполитической службы закрывает свои посольства в Норвегии и Австралии, сообщило венесуэльское правительство.

Согласно тексту коммюнике, цель реструктуризации внешней службы Венесуэлы - оптимизация государственных ресурсов и переопределение дипломатического присутствия "для укрепления союзов с Глобальным Югом, продвижения солидарности между народами и сотрудничества в стратегических областях для взаимного развития".