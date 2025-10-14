Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу отсрочить на месяц введение новых правил расчета утильсбора.
«
"Что касается обращения от общественной организации, которая поступила вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову. — Прим. ред.) и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения", — сказал он во время пленарного заседания Госдумы.
Мантуров выразил уверенность, что по этому вопросу удастся найти оптимальный вариант, который удовлетворит всех.
Минпромторг в сентябре подготовил проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора
4 октября, 08:32