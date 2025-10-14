Рейтинг@Mail.ru
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 14.10.2025 (обновлено: 18:22 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/utilsbor-2048232543.html
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора
Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу отсрочить на месяц введение новых правил расчета утильсбора. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:43:00+03:00
2025-10-14T18:22:00+03:00
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
https://ria.ru/20251014/minpromtorg-2048209826.html
https://ria.ru/20251004/utilsbor-2046323022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, экономика
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Экономика
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора

Мантуров поручил перенести на месяц введение новых правил расчета утильсбора

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу отсрочить на месяц введение новых правил расчета утильсбора.
«
"Что касается обращения от общественной организации, которая поступила вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову. — Прим. ред.) и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения", — сказал он во время пленарного заседания Госдумы.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора
Вчера, 16:05
Мантуров выразил уверенность, что по этому вопросу удастся найти оптимальный вариант, который удовлетворит всех.
Минпромторг в сентябре подготовил проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
Машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора
4 октября, 08:32
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала