Осужденный за изнасилование на Урале попытался сбежать, выпрыгнув в окно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Александр Шаньгин, один из осужденных заочно за сексуальное насилие над подростком в Свердловской области, во время задержания попытался сбежать, выпрыгнув в окно босиком, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Ещё не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осужденный... выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно. Во дворе его давно уже ожидала засада, в которую он тут же и угодил, постоянно повторяя при этом, что не виноват", - сообщил собеседник агентства.