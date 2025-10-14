Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за изнасилование на Урале попытался сбежать, выпрыгнув в окно
15:16 14.10.2025 (обновлено: 15:17 14.10.2025)
Осужденный за изнасилование на Урале попытался сбежать, выпрыгнув в окно
происшествия, алапаевск, свердловская область, ирбит, валерий горелых, александр быков
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Ирбит, Валерий Горелых, Александр Быков
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Александр Шаньгин, один из осужденных заочно за сексуальное насилие над подростком в Свердловской области, во время задержания попытался сбежать, выпрыгнув в окно босиком, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По словам адвоката потерпевшей Сергея Самкова, 24 января 2024 года Шаньгин и Александр Быков изнасиловали 15-летнюю школьницу в Алапаевске. Суд заочно приговорил Шаньгина к 11,5 годам, а Быкова – к 10,5 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Фигуранты дела находились под подпиской о невыезде и не явились на оглашение приговора, после чего были объявлены в розыск. В понедельник в ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что задержали Шаньгина.
Горелых рассказал, что осужденный, известный в определённых кругах как "Рыжий" или "Шаня", скрывался в доме родственников в Алапаевске. Хозяева дома сказали, что давно не видели Шаньгина. Они также уклончиво ответили вопрос, где он может скрываться, что побудило полицейских осмотреть дом, уточнил начальник пресс-службы.
"Ещё не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осужденный... выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно. Во дворе его давно уже ожидала засада, в которую он тут же и угодил, постоянно повторяя при этом, что не виноват", - сообщил собеседник агентства.
Горелых отметил, что Шаньгина поместили в изолятор временного содержания в Алапаевске, откуда его вскоре этапируют, скорее всего, в СИЗО-2 Ирбита, а затем к месту отбытия наказания.
Сотрудники ГУФСИН и МВД продолжают разыскивать второго фигуранта этого дела, уточнил начальник пресс-службы.
