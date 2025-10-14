Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление главы Бюро нацбезопасности Польши о том, что страна "находится в состоянии войны" с Россией в киберпространстве, заявил, что политикам следует осторожнее выбирать слова.