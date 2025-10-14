Рейтинг@Mail.ru
Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
13:28 14.10.2025
Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией
Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление главы Бюро нацбезопасности Польши о том, что страна "находится в... РИА Новости, 14.10.2025
Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией

Постпред Ульянов призвал политиков быть осторожнее с выбором слов

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Ульянов . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление главы Бюро нацбезопасности Польши о том, что страна "находится в состоянии войны" с Россией в киберпространстве, заявил, что политикам следует осторожнее выбирать слова.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич в интервью газете Financial Times заявил, что Польша находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве.
"Политикам следует быть осторожнее с выбором слов", - написал Ульянов в соцсети X.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
