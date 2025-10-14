Рейтинг@Mail.ru
22:52 14.10.2025
Зима в Киеве может быть непростой, заявил Кличко
Зима в Киеве может быть непростой, заявил Кличко
в мире
киев
виталий кличко
в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Зима в Киеве может быть непростой, заявил Кличко

Кличко: зима в Киеве может быть непростой, нужно запастись водой и едой

Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зима в столице может быть непростой, и призвал население готовиться к возможным осложнениям, сделав запасы воды, еды и теплой одежды.
"Не могу не сделать акцент, что зима у нас будет непростой... Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает - иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи на тот случай, если может быть повторение ситуации, которая была на прошлой неделе", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев 24".
Он отметил, что город продолжает работать над обеспечением необходимых сервисов для всех киевлян.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Власти Киева решили завершить отопительный сезон для экономии газа
23 марта, 16:13
 
