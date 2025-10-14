https://ria.ru/20251014/ukraina-2048278422.html
Украинские СМИ написали о причинах отключения света в трех районах Киева
Украинские СМИ написали о причинах отключения света в трех районах Киева - РИА Новости, 14.10.2025
Украинские СМИ написали о причинах отключения света в трех районах Киева
Отключения света произошли во вторник в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева из-за аварии на высоковольтных линиях в столице, сообщает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T22:49:00+03:00
2025-10-14T22:49:00+03:00
2025-10-14T22:49:00+03:00
в мире
киев
дтэк
киевский метрополитен
киев
Новости
ru-RU
в мире, киев, дтэк, киевский метрополитен
В мире, Киев, ДТЭК, Киевский метрополитен
Украинские СМИ написали о причинах отключения света в трех районах Киева
Электричество пропало в 3 районах Киева из-за аварии на высоковольтных линиях