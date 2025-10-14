https://ria.ru/20251014/ukraina-2048270178.html
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что мэр Одессы Геннадий Труханов был лишен украинского гражданства якобы из-за доказательств,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:34:00+03:00
2025-10-14T21:34:00+03:00
2025-10-14T21:34:00+03:00
в мире
одесса
россия
украина
геннадий труханов
владимир зеленский
олег царев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:17:2349:1338_1920x0_80_0_0_73828a8f6a0a68bde1ddf5c5c211f2ce.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048268070.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_1fdf1d2e2f2bb964e8ecf6e1e4a69992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов, владимир зеленский, олег царев, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Царев, Служба безопасности Украины
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства Украины