СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
21:34 14.10.2025
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что мэр Одессы Геннадий Труханов был лишен украинского гражданства якобы из-за доказательств,... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
одесса
россия
украина
геннадий труханов
владимир зеленский
олег царев
служба безопасности украины
одесса
россия
украина
в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов, владимир зеленский, олег царев, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Царев, Служба безопасности Украины
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства

СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что мэр Одессы Геннадий Труханов был лишен украинского гражданства якобы из-за доказательств, подтверждающих наличие у него российского паспорта.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы.
В СБУ во вторник опубликовали фото заграничного паспорта РФ, который, согласно ее данным, якобы выдан на имя Труханова 15 декабря 2015 года сроком на десять лет. С спецслужбе подчеркнули, что мэра лишили украинского гражданства, основываясь "на доказательной базе СБУ".
"По материалам СБУ мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины... Как установила СБУ, по состоянию на данный момент действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий заграничный паспорт (РФ - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сам мэр Одессы ранее отвергал информацию о наличии у него гражданства РФ.
Жители Одессы на митинге с требованием отстранить действующего мэра города Геннадия Труханова - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра
В миреОдессаРоссияУкраинаГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОлег ЦаревСлужба безопасности Украины
 
 
