https://ria.ru/20251014/ukraina-2048268070.html
Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра
Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра - РИА Новости, 14.10.2025
Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра
Жители Одессы во вторник вышли на митинг с требованием созвать сессию горсовета и отстранить действующего мэра города Геннадия Труханова, сообщает украинское... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:11:00+03:00
2025-10-14T21:11:00+03:00
2025-10-14T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
владимир зеленский
олег царев
сергей полунин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048267122_0:54:1046:642_1920x0_80_0_0_4035e2456028d3d48368b23cdbc722db.jpg
https://ria.ru/20251014/zapad-2048248764.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048267122_106:0:1046:705_1920x0_80_0_0_f3ccb61d7222212931e716d3db6d0563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, украина, владимир зеленский, олег царев, сергей полунин, европейский суд по правам человека (еспч), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Царев, Сергей Полунин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Служба безопасности Украины
Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра Труханова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Жители Одессы во вторник вышли на митинг с требованием созвать сессию горсовета и отстранить действующего мэра города Геннадия Труханова, сообщает украинское издание Новости.LIVE.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский
подписал указ о лишении гражданства Украины
Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева
и артиста балета Сергея Полунина
. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде, а также в Европейском суде по правам человека
, отметив, что не собирается уезжать из Одессы
и страны. В СБУ
позднее заявили, что Труханов был лишен гражданства, так как якобы имеет действующий загранпаспорт РФ
и является гражданином России. При этом мэр неоднократно отвергал информацию о наличии у него гражданства РФ.
"В Одессе продолжается митинг: участники требуют созвать сессию горсовета и уволить мэра Труханова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как пишет издание, участники акции требуют отстранить мэра из-за якобы наличия у него российского гражданства. Также они поддерживают создание военной администрации в городе.
Митингующие обвиняют городские власти в неспособности справиться с обязанностями даже в чрезвычайных обстоятельствах. В частности, митингующие упомянули последствия недавнего наводнения, вызванные сильным ливнем, унесшего жизни десяти человек.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 2 октября сообщила, что в Одессе в результате наводнения погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.