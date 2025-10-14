Жители Одессы на митинге с требованием отстранить действующего мэра города Геннадия Труханова

Жители Одессы вышли на митинг с требованием отстранить мэра

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Жители Одессы во вторник вышли на митинг с требованием созвать сессию горсовета и отстранить действующего мэра города Геннадия Труханова, сообщает украинское издание Новости.LIVE.

"В Одессе продолжается митинг: участники требуют созвать сессию горсовета и уволить мэра Труханова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как пишет издание, участники акции требуют отстранить мэра из-за якобы наличия у него российского гражданства. Также они поддерживают создание военной администрации в городе.

Митингующие обвиняют городские власти в неспособности справиться с обязанностями даже в чрезвычайных обстоятельствах. В частности, митингующие упомянули последствия недавнего наводнения, вызванные сильным ливнем, унесшего жизни десяти человек.