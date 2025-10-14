https://ria.ru/20251014/ukraina-2048260866.html
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии - РИА Новости, 14.10.2025
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов теперь не сможет работать на госслужбе, участвовать в выборах и лишится всех соцгарантий, в том числе... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:17:00+03:00
2025-10-14T20:17:00+03:00
2025-10-14T20:17:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
геннадий труханов
владимир зеленский
олег царев
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:272:2273:1550_1920x0_80_0_0_aa0306daa89982f56cf6c49790f88b78.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048243309.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:39:2484:1902_1920x0_80_0_0_628bef2028218eb91b05c61027511ac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, россия, геннадий труханов, владимир зеленский, олег царев, европейский суд по правам человека (еспч), служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Царев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Служба безопасности Украины
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Труханов потерял соцгарантии
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов теперь не сможет работать на госслужбе, участвовать в выборах и лишится всех соцгарантий, в том числе пенсионных выплат, выяснило РИА Новости, ознакомившись с украинским законодательством.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский
подписал указ о лишении гражданства Украины
Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева
и артиста балета Сергея Полунина
. Позже Труханов
заявил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде, а также в Европейском суде по правам человека
, отметив, что не собирается уезжать из Одессы
и страны. В СБУ
позднее заявили, что Труханов был лишен гражданства, так как якобы имеет действующий загранпаспорт РФ
и является гражданином России. При этот мэр неоднократно отвергал информацию о наличии у него гражданства РФ.
Согласно украинскому законодательству, принудительно лишить украинского гражданства можно в случае добровольного получения гражданства другой страны. В этом случае украинский паспорт должен быть изъят, а человек лишается всех прав гражданина Украины. В частности, он утратит право на бесплатное медобслуживание, социальные выплаты, в том числе пенсию, участие в выборах как избиратель или кандидат. Кроме того, он не сможет больше занимать должности в государственных органах власти. Таким образом, с креслом мэра Одессы Труханову придется проститься. Не имеющие гражданства теряют право на постоянное проживание на территории Украины. В этом случае необходимо оформить вид на жительство или покинуть страну.
Труханов - уроженец Одессы, с 2014 года занимает кресло мэра города.