Рейтинг@Mail.ru
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048260866.html
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии - РИА Новости, 14.10.2025
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов теперь не сможет работать на госслужбе, участвовать в выборах и лишится всех соцгарантий, в том числе... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:17:00+03:00
2025-10-14T20:17:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
геннадий труханов
владимир зеленский
олег царев
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:272:2273:1550_1920x0_80_0_0_aa0306daa89982f56cf6c49790f88b78.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048243309.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:39:2484:1902_1920x0_80_0_0_628bef2028218eb91b05c61027511ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, геннадий труханов, владимир зеленский, олег царев, европейский суд по правам человека (еспч), служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Царев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Служба безопасности Украины
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии

Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Труханов потерял соцгарантии

© РИА Новости / СтрингерГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов теперь не сможет работать на госслужбе, участвовать в выборах и лишится всех соцгарантий, в том числе пенсионных выплат, выяснило РИА Новости, ознакомившись с украинским законодательством.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде, а также в Европейском суде по правам человека, отметив, что не собирается уезжать из Одессы и страны. В СБУ позднее заявили, что Труханов был лишен гражданства, так как якобы имеет действующий загранпаспорт РФ и является гражданином России. При этот мэр неоднократно отвергал информацию о наличии у него гражданства РФ.
Согласно украинскому законодательству, принудительно лишить украинского гражданства можно в случае добровольного получения гражданства другой страны. В этом случае украинский паспорт должен быть изъят, а человек лишается всех прав гражданина Украины. В частности, он утратит право на бесплатное медобслуживание, социальные выплаты, в том числе пенсию, участие в выборах как избиратель или кандидат. Кроме того, он не сможет больше занимать должности в государственных органах власти. Таким образом, с креслом мэра Одессы Труханову придется проститься. Не имеющие гражданства теряют право на постоянное проживание на территории Украины. В этом случае необходимо оформить вид на жительство или покинуть страну.
Труханов - уроженец Одессы, с 2014 года занимает кресло мэра города.
Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Украине сменили первого замсекретаря СНБО
Вчера, 18:28
 
В миреУкраинаОдессаРоссияГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОлег ЦаревЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала