Лишенный гражданства Украины мэр Одессы потерял соцгарантии

Согласно украинскому законодательству, принудительно лишить украинского гражданства можно в случае добровольного получения гражданства другой страны. В этом случае украинский паспорт должен быть изъят, а человек лишается всех прав гражданина Украины. В частности, он утратит право на бесплатное медобслуживание, социальные выплаты, в том числе пенсию, участие в выборах как избиратель или кандидат. Кроме того, он не сможет больше занимать должности в государственных органах власти. Таким образом, с креслом мэра Одессы Труханову придется проститься. Не имеющие гражданства теряют право на постоянное проживание на территории Украины. В этом случае необходимо оформить вид на жительство или покинуть страну.