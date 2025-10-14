МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Журналист Томас Фази на странице в соцсети X посоветовал Европе "вылечиться от российского психоза" вместо дальнейшего финансирования Украины.
"Вместо того чтобы тратить деньги на оружие, Европе следовало бы отправить их на психологическую помощь нашим братьям и сестрам, страдающим от острого российского психоза. Это была бы настоящая европейская солидарность в действии", — написал он.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.